Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im August leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentunkte auf 2,8 Prozent. Ende August waren 132'105 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 2951 Personen oder 2,3 Prozent mehr als noch im Juli. Zudem stieg die saisonbereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
