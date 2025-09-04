Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist im August stabil geblieben und hat damit erneut leicht im positiven Bereich gelegen. Im Vergleich zum Vormonat waren die Preise leicht rückläufig. Konkret lag die Teuerung im August wie im Vormonat Juli bei +0,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit war die Inflation den dritten Monat in Folge positiv, nachdem sie im Mai kurzfristig in den negativen Bereich abgerutscht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab