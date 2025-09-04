Der August nimmt den durch den Auslieferungsschub im Juli entstandenen Komfort wieder weg. Die Rückschläge beim A320neo und die anhaltende Unterperformance des A350 machen das Ziel von 820 Auslieferungen zunehmend abhängig von einem ungewöhnlich starken Jahresendspurt. Wir bleiben skeptisch, dass Airbus dies erreichen kann. Wir behalten unser DCF-Modell und das Kursziel von 170,00 EUR mit einer HALTEN-Einstufung bei. Zudem behandeln wir COMAC weiterhin als langfristig strukturellen Wettbewerber. Verringert man das übliche 2% Terminal Value Wachstum, ergeben sich plausible Abwärtsszenarien in Richtung 100,00 EUR, falls Marktanteile und Margen unter Wettbewerb durch COMAC erodieren. Dies ist nicht unser Basisszenario, aber ein realistisches Risiko, das professionelle Investoren nicht ignorieren sollten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
