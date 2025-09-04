Die Deutsche Börse hat am Mittwochabend die turnusmäßigen Änderungen im DAX bekannt gegeben. Beachtlich dabei: Während die Porsche AG und Sartorius aus dem DAX fliegen, rücken die GEA Group und Scout24 in den deutschen Leitindex auf. Doch nicht nur diese beiden Nebenwerte überzeugen derzeit mit Momentum. Wirksam werden die Änderungen laut Mitteilung der Deutschen Börse AG zum 22. September. Die Auf- und Absteiger überraschen dabei nicht: Während bei Porsche und Sartorius seit Monaten Permacrisis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
