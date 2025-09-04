Die bevorstehende Aufnahme von Scout24 in den DAX am 22. September unterstreicht die strukturelle Stärke und Marktführerschaft des Unternehmens. Die DAX-Aufnahme dürfte die Investorenbasis erweitern und zusätzliche Nachfrage anziehen, was als technischer Katalysator gelegen kommt, da der Aktienkurs zuletzt spürbar zurückging. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt bleibt unterstützend, mit robuster Nachfrage, sinkendem Verhandlungsspielraum und zunehmender Hypothekenaktivität. Ein strukturelles Unterangebot treibt weiterhin die Nutzung von ImmoScout24 an und unterstützt das Wachstum bei Abonnementprodukten sowie datengetriebenen Dienstleistungen. Die Wettbewerbslage bleibt beherrschbar, da Scout24 Marktanteile gewinnt und die Margen durch Innovation und Kostendisziplin ausweitet. Wir bestätigen unser Kursziel von 129,00 EUR und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
