Berlin (ots) -
Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH begrüßt, dass der US-Autohersteller Tesla in Berlin-Köpenick ein europäisches Entwicklungszentrum aufbauen will.
Geschäftsführer Stefan Franzke sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, Tesla setze auf Berlin, weil es hier die richtigen Standortfaktoren gebe: "So ein europäisches Forschungszentrum nach Berlin zu bekommen ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, um das Thema 'Alternative Antriebe / Batterietechnik' aus Deutschland heraus weiter zu entwickeln." Das sei ein weiterer Schritt für die Bundesrepublik, zum "Innovationsland Nummer eins in Europa" zu werden - "daher aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung", so Franzke.
Laut Tesla sollen in Berlin-Köpenick künftig bis zu 250 Ingenieure und Techniker neue E-Autos, Batterien oder Komponenten für die Ladeinfrastruktur entwickeln.
