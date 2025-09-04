Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal, die Zalando vor Monatsfrist vorlegte, mehr als ordentlich waren, setzte die Zalando-Aktie (ZAL111) ihre Talfahrt auch in den vergangenen Tagen fort. Somit notiert der Titel rund 30 Prozent niedriger als noch vor drei Monaten. Das zweite Quartal brachte bei Zalando ein Umsatzplus von 7,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es zu einer Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de