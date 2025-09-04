© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin MeissnerChinas E-Auto-Riese erwartet 2025 nur noch 4,6 statt 5,5 Millionen Verkäufe. Gewinnrückgang, Preiskampf und Produktionsdrosselung belasten die Aktie schwer. Chinas Elektroauto-Gigant BYD hat sein Verkaufsziel für 2025 deutlich gekürzt. Wie Reuters berichtet, rechnet das Unternehmen statt der ursprünglich geplanten 5,5 Millionen Fahrzeuge nun nur noch mit mindestens 4,6 Millionen, ein Minus von bis zu 16 Prozent. Damit erwartet BYD das schwächste Wachstum seit fünf Jahren. Laut Insidern wurde die reduzierte Zahl bereits im vergangenen Monat intern und an Zulieferer kommuniziert. Offiziell äußerte sich der Konzern nicht. Die Kürzung spiegelt den zunehmenden Druck durch Wettbewerber wie Geely …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE