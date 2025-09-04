BYD-Aktiensplit sorgt für Verunsicherung: Das müsst Ihr jetzt beachten!
© 2025 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|11,420
|11,430
|13:12
|11,420
|11,445
|13:12
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:07
|BYD Cuts 2025 Sales Target by 16% to 4.6 Million Units: Report
|12:30
|BYD-Aktiensplit sorgt für Verunsicherung: Das müsst Ihr jetzt beachten!
|BYD-Aktiensplit sorgt für Verunsicherung: Das müsst Ihr jetzt beachten
► Artikel lesen
|11:57
|Ziel gekappt: BYD verunsichert Anleger
|Die Euphorie um den chinesischen Elektroautobauer BYD bekommt einen spürbaren Dämpfer. Nach Jahren von Rekordverkäufen musste das Unternehmen nun seine Absatzprognose für 2025 senken - und das mitten...
► Artikel lesen
|11:18
|Tesla Rival BYD Slashes Annual Sales Target By 16% Amid Profit Drop: Report
|11:17
|HSI Ends Down 284 Pts; Pharmas, Chips Retreat; BYD COMPANY Tumbles 3%+
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|11,445
|-3,98 %