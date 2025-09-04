Eigentlich war der Automobilzulieferer aus Herzogenaurach bei den Anlegern schon so gut wie abgeschrieben. Doch auf einmal ist richtig Dampf in die Aktie gekommen. Schaeffler gewinnt an Fantasie: Der mögliche Einstieg in die Rüstungsbranche und ein starkes Potenzial im Markt für humanoide Roboter eröffnen dem Autozulieferer neue Möglichkeiten. Der Autozulieferer Schaeffler sorgt derzeit an den Märkten für Gesprächsstoff - und zwar gleich auf zwei Ebenen. Zum einen prüft das Unternehmen den Einstieg ins Rüstungsgeschäft, zum anderen sehen Analysten im Megatrend humanoider Roboter großes Potenzial. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
