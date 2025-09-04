BYD hat seinen Absatz-Zielwert für dieses Jahr offenbar von 5,5 auf 4,6 Millionen Fahrzeuge gesenkt. Dass der Konzern das ursprüngliche Ziel kaum erreichen kann, hatte sich zuletzt schon abgezeichnet. Und: Im August drosselte BYD den zweiten Monat in Folge seine Produktion. Für BYD ging es in den vergangenen Jahren immer steil bergauf. 2024 verkaufte der chinesische Hersteller weltweit 4,27 Millionen Fahrzeuge - neuer Rekord. Im laufenden Jahre sollten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
