Evotec raus, Fielmann rein: Am 22. September steigt die Hamburger Optikerkette wieder in den MDAX auf. Der Kurs reagierte prompt und legte leicht zu. Aus Sicht des?AKTIONÄR?ist das Comeback gerechtfertigt - und bringt mehr als einen symbolischen Effekt.Der Aufstieg ist mehr als eine Randnotiz. Vor allem Fonds, die Indizes physisch abbilden, müssen nun umschichten. Diese Anpassungen können die Kurse beeinflussen. Für Fielmann bedeutet die Rückkehr nicht nur Prestige, sondern auch zusätzliche Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
