Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Daten bieten keinen Anlass für die SNB, die Zinsen anzupassen. Die Jahresteuerung in der Schweiz verharrt im August mit 0.2 % auf dem Niveau des Vormonats. Hingegen fallen die Preise im direkten Monatsvergleich um 0.1 %. Der Rückgang ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die gesunkenen Preise für Pauschalreisen ins Ausland und günstigere Flugtickets. Das Ende der Sommerferien macht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
