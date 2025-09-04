Die Talfahrt der BYD-Aktie geht in die nächste Runde. Nach einer kurzen Stabilisierung verliert der chinesische Autokonzern am Donnerstagmorgen fast -4% und sackt auf ein neues 6-Monatstief ab. Was drückt momentan so stark auf den Kurs von Build Your Dreams? Das Jahresziel wird einkassiert Nach der Ernüchterung über die jüngsten Quartalszahlen folgt nun der nächste Schock für Anleger. Medienberichten zufolge hat BYD sein internes Absatzziel für 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
