

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.09.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS EUROCELL PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CAIRN HOMES TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ENTAIN TO 'HOLD' - PRICE TARGET 917 PENCE - INVESTEC CUTS WH SMITH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 690 (1400) PENCE - JEFFERIES CUTS JET2 PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS TARGET TO 109 (103) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY STARTS TATE & LYLE WITH 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1310 (1375) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2175 (2150) PENCE - 'BUY'



