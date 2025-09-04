Cham (ots) -- Der letzte Teaser vor der Weltpremiere zeigt erstmals Details des Exterieurs und Interieurs des Konzeptfahrzeugs- Die Weltpremiere des neuen Designkonzepts findet am 8. September um 17:30 Uhr (MESZ) statt und wird live auf den offiziellen YouTube-Kanälen von Skoda Auto übertragen- Die Designstudie Vision O gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Skoda Kombimodelle und verkörpert die nächste Generation der Modern Solid DesignspracheSkoda steht kurz vor der Enthüllung des neuen Konzeptfahrzeugs Vision O, das den Kombi neu interpretiert und die zukünftige Designsprache der Marke prägt. Mit dem letzten Teaser vor der Weltpremiere veröffentlicht Skoda erste Skizzen, die sowohl das Exterieur als auch das Interieur zeigen. Die Weltpremiere findet am 8. September 2025 in München statt und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen.Letzte Details des Konzeptfahrzeugs vor der Weltpremiere enthülltDie ersten Designskizzen zeigen die Karosserie und Linienführung des Vision O. Die Silhouette betont die optimierte Aerodynamik, die Effizienz und Reichweite steigert. Bereits in früheren Teasern wurden erste Elemente der weiterentwickelten Modern Solid Designsprache sichtbar - sowohl aussen als auch innen.Weltpremiere in München nächste WocheDie Weltpremiere findet am Montag, 8. September 2025 um 17:30 Uhr (MESZ) statt und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Skoda übertragen. Am 9. September von 13:00 bis 18:00 Uhr ist der Vision O in der ISARPOST Eventlocation, Sonnenstrasse 26, München öffentlich zu sehen.Pressekontakt:Sandra ZippoPR SkodaT +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.chwww.skoda.ch / www.skodapress.chOriginal-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100934716