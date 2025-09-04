Der Bitcoin-Miner American Bitcoin hat am gestrigen Mittwoch einen turbulenten Handelsstart an der Nasdaq hingelegt. Nach heftigen Schwankungen und mehreren Unterbrechungen ging die Aktie letztlich rund 16 Prozent höher aus dem US-Handel. Zudem kündigte das Unternehmen eine große Kapitalmaßnahmen zum Ausbau der Bitcoin-Bestände an.Statt eines klassischen IPOs hat die von den Trump-Söhnen Eric und Donald Jr. mitgegründete Krypto-Firma eine Fusion mit dem bereits börsennotierten Miner Gryphon Digital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
