The following instruments on XETRA do have their first trading 13.10.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.10.2025Aktien1 US02462A1043 American Bitcoin Corp.2 CA0556901019 BP Silver Corp.3 MHY2001C1012 Costamare Bulkers Holdings Ltd.4 US25461D1000 Disco Corp. ADR5 CA82938H1073 Sintana Energy Inc.6 GB00BTWSXB68 The Beauty Tech Group plc7 AU0000148223 Polymetals Resources Ltd.8 US20678X4034 CDT Equity Inc.9 US5381463091 LivePerson Inc.Anleihen1 US12636YAK82 CRH America Finance Inc.2 XS3204755543 Angola, Republik3 XS3204248440 Angola, Republik4 US455780EC61 Indonesien, Republik5 US455780ED45 Indonesien, Republik6 XS3124532311 International Finance Corp.7 CH1478430445 Finzia Securities SARL8 XS3200124496 Indonesien, Republik9 AU3CB0327062 National Australia Bank Ltd.10 XS3192371865 Banque ouest-africaine de développement11 XS3193892703 Hammerson PLC12 XS3201253328 IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.13 XS3203038347 Komercní Banka AS14 US816850AJ09 Semtech Corp.15 XS3204229812 Sparebanken Norge Boligkreditt AS16 BE0390256254 Warehouses De Pauw N.V.17 DE000HEL0M38 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 US91282CPC90 United States of America