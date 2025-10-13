Anzeige
Mehr »
Montag, 13.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der Lithium Markt ist zurück - und Simon Clarke ist mit dabei!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41FAE | ISIN: US02462A1043 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
10.10.25 | 21:59
5,940 US-Dollar
-9,31 % -0,610
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AMERICAN BITCOIN CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMERICAN BITCOIN CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN BITCOIN
AMERICAN BITCOIN CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN BITCOIN CORP5,940-9,31 %
BEAUTY TECH GROUP PLC--
BP SILVER CORP--
CDT EQUITY INC--
COSTAMARE BULKERS HOLDINGS LIMITED11,3000,00 %
LIVEPERSON INC--
POLYMETALS RESOURCES LTD--
SINTANA ENERGY INC0,340-0,58 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.