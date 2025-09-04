Bern - Die Bergbahnen in der Schweiz haben nach den ersten Monaten der touristischen Sommersaison ein positives Zwischenfazit gezogen. Im August zählte die Branche allerdings weniger Gäste - wobei Bahnen mit überwiegend ausländischen Besuchern deutlich besser abschnitten. Für die Herbstmonate September und Oktober herrscht Zuversicht. Die Schweizer Bergbahnen haben von Mai bis Ende August 4 Prozent mehr Gäste verzeichnet als im Vorjahr, wie der Branchenverband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab