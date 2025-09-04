Bereits aktuell entlasten Großspeicher die Netze. Nach Berechnungen des Beratungsunternehmens Neon im Auftrag von Eco Stor sparen Netzbetreiber Redispatch-Kosten zwischen drei und sechs Euro jährlich für jedes Kilowatt Batterieleistung. Doch die Einsparungen könnten noch viel höher ausfallen. Wie netzdienlich sind große Batteriespeicher? Mit dieser Untersuchung betraute Eco Stor das Team um Lion Hirth von Neon Neue Energieökonomik. Erste vorläufige Ergebnisse gab es bereits im Zuge des "AgNES"-Konsultationsprozesses, die als Untersuchung "Netzentgelte für Großbatterien" eingereicht wurde. Am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
