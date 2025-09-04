Beim deutsch-französischen Biotech-Unternehmen Valneva geht es derzeit turbulent zu. Vor gut einer Woche sorgte die Nachricht, dass die US-Zulassungsbehörde FDA die Zulassung für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq mit sofortiger Wirkung ausgesetzt hat, für einen heftigen Kurseinbruch bei der Aktie. Am Mittwoch konnte das Papier hingegen wieder deutlich zulegen nach Daten für den Hoffnungsträger VLA15.Valneva gab positive Immunogenitäts- und Sicherheitsdaten aus der laufenden Phase-2-Studie des Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär