Die italienische Mediengruppe MediaForEuropa (MFE) hat sich im zweiten Anlauf deutlich die Mehrheit am Medienkonzern aus Unterföhring gesichert. Die milliardenschwere Übernahme befindet damit auf der Zielgeraden. Die Anteilsscheine profitieren nach Verlusten zu Wochenbeginn. Bei der Übernahme des SDAX-Mitglieds hat MFE, die Holdinggesellschaft der Familie Berlusconi, nun den erhofften Erfolg erzielt. In der Nachfrist sicherten sich die Italiener die Mehrheit. MediaForEurope (MFE) hatte den Aktionären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag