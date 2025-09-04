Das Fraunhofer ISE hat gemeinsam mit den deutschen Übertragungsnetzbetreibern ein Prüf- und Bewertungsverfahren für netzbildende Wechselrichter entwickelt und im Projekt "GFM Benchmark" erprobt. Die Ergebnisse fließen in die deutsche und europäische Normung ein. Das Fraunhofer ISE hat gemeinsam mit den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern Tennet, Transnet BW, 50 Hertz und Amprion ein Mess- und Bewertungsverfahren für netzbildende Wechselrichter entwickelt und im Projekt "GFM Benchmark" erprobt. Die Ergebnisse liefern einen Überblick über das Angebot marktreifer Geräte und flossen bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
