FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Donnerstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag legten sie als einer der stärksten Werte im Dax 1,9 Prozent auf 32,56 Euro zu. Vom Ende August erreichten neuerlichen Hoch seit März 2011 bei 38,40 Euro waren die Papiere zwischenzeitlich um gut 17 Prozent zurückgekommen und fielen tags zuvor bis auf 31,72 Euro. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs aber immer noch mehr als verdoppelt - angetrieben vor allem von Übernahmefantasie.

In diesem Zusammenhang sorgten Aussagen von Unicredit-Chef Andrea Orcel bei einem Bankengipfel in Frankfurt für Aufsehen. Laut Orcel werde die italienische Bank ihren Anteil an der Commerzbank weiter erhöhen und gegen Ende des Jahres etwa 30 Prozent halten. Außerdem skizzierte er bei der Veranstaltung ein mögliches Vorgehen bei einer Übernahme: "Wir haben einen Plan."/niw/jha/