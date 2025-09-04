Zürich - Am Devisenmarkt notiert der US-Dollar nach einer Serie von US-Konsjunkturdaten etwas höher. Dabei hatten die Daten die Zinssenkungserwartungen an die amerikanische Notenbank nicht gedämpft - im Gegenteil. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung. Der US-Dollar hat sich mit zuletzt 0,8059 Fraknen wieder etwas deutlicher von der Marke von 80 Rappen abgesetzt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab