© Foto: DALL*EDie Dominanz von Nvidia & Co. erreicht historische Ausmaße. Laut Deutscher Bank droht Anlegern ein Blasenrisiko, das Erinnerungen an die Dotcom-Ära weckt.Die Nervosität an den US-Börsen wächst. Eine Analyse der Deutschen Bank warnt vor einem möglichen "Blasenrisiko" durch die extreme Dominanz weniger Technologiekonzerne. "Die Marktkapitalisierung von Nvidia ist mittlerweile größer als die gesamte Börse jedes Landes außer den USA, China, Japan und Indien", schreiben die Analysten Jim Reid, Henry Allen und Rajsekhar Bhattacharyya. Zusammen mit Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon vereine Nvidia 30 Prozent des S&P 500 auf sich - während der Dotcom-Blase lag dieser Wert bei weniger als der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE