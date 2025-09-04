Zürich - Die Würfel sind gefallen: 20 Organisationen und neun Einzelpersonen sind für den Final des Digital Economy Award 2025 am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden. Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von Robotik über KI-gestützte Plattformen bis zu nachhaltigen Behördenlösungen. Für den Award «The Pascal» stellen sich zudem fünf Persönlichkeiten einem Public-Voting. Im exklusiven Rahmen bei Hauptpartner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab