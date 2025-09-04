Erst Ende Juli hatte die Designsoftware-Firma Figma einen spektakulären Börsengang hingelegt. Doch bereits die erste Vorlage der Quartalszahlen seit dem IPO sorgt für Enttäuschung: Mit seinen Resultaten verfehlte Figma die Markterwartungen deutlich und kassiert prompt die Quittung: Für die Aktie geht es am Donnerstag steil nach unten. Rückblick: 31. Juli 2025 ging Figma an die Börse und erlebte einen raketenhaften Start: Die Aktie stieg am ersten Handelstag um 250 Prozent und kletterte von einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
