Anfang April waren RuMaS-Abonnenten mit einem Volltreffer auf der Shortseite dabei, seit dem 27. Juni können RuMaS-Abonnenten gutes Geld auf der Longseite verdienen. Unsere Stellungnahme war seinerzeit kurz und präzise: "Bei Hochtief würden wir uns jetzt auf der Long-Seite positionieren, den Einstieg schlagen wir ab 167,00 Euro vor. Wenn das Chartbild nicht täuscht, sehen wir bald ein neues Allzeithoch." Derzeit sieht es nach einer Verschnaufpause ...

