Anfang April waren RuMaS-Abonnenten mit einem Volltreffer auf der Shortseite dabei, seit dem 27. Juni können RuMaS-Abonnenten gutes Geld auf der Longseite verdienen. Unsere Stellungnahme war seinerzeit kurz und präzise: "Bei Hochtief würden wir uns jetzt auf der Long-Seite positionieren, den Einstieg schlagen wir ab 167,00 Euro vor. Wenn das Chartbild nicht täuscht, sehen wir bald ein neues Allzeithoch." Derzeit sieht es nach einer Verschnaufpause ...Den vollständigen Artikel lesen ...
