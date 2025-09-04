Stardust Solar: Erste gewerbliche Solarlizenz in Temiskaming gestartet - Vertrag mit Ultramar geschlossen

Anzeige / Werbung

Einstieg in den kommerziellen Solarmarkt

Stardust Solar Energy Inc. hat in Temiskaming, Ontario, seine erste Franchise-Lizenz mit Schwerpunkt auf gewerblichen Solaranlagen gestartet. Damit erweitert das Unternehmen sein bisher auf private Haushalte fokussiertes Modell um einen neuen Marktbereich.

Die Lizenz in Temiskaming bietet weiterhin auch private Installationen an, richtet sich jedoch strategisch auf gewerbliche Kunden aus - ein Novum innerhalb des Franchise-Netzwerks von Stardust. Bereits wenige Wochen nach dem Start wurde ein Vertrag mit einer Ultramar-Tankstelle abgeschlossen. Es handelt sich um das bislang größte Startprojekt einer Stardust-Franchise.

Solarinvestment mit kurzer Amortisation

Die geplante Anlage soll sich laut Angaben des Unternehmens in weniger als fünf Jahren amortisieren. Dies unterstreiche, so Stardust, die zunehmende Wirtschaftlichkeit gewerblicher Solarlösungen in Kanada.

"Der Start unserer ersten kommerziellen Solarlizenz ist ein Wendepunkt für Stardust Solar", sagt Mark Tadros, Gründer und CEO. "Nicht nur ist das unser bisher größtes Startprojekt für eine Franchise, sondern die Wirtschaftlichkeit dieser Installation zeigt, wie Solarenergie schnell zu einer der attraktivsten Investitionen für Unternehmer wird. Dieser Erfolg bestätigt unsere Vision, ein starkes Franchise-Modell aufzubauen, das Nachhaltigkeit und Profitabilität verbindet."

Förderung trifft auf Investitionsrendite

Franchise-Inhaber Mason Green verweist insbesondere auf bestehende Fördermöglichkeiten in Ontario: "Das Spannende an unserem kommerziellen Fokus ist, den Unternehmen zu zeigen, was möglich ist. Viele Eigentümer sind überrascht, wenn sie erfahren, welche enormen Einsparungen durch Programme wie das Ontario Retrofit Program möglich sind. Wir können ein System entwickeln, das nicht nur die Betriebskosten senkt, sondern auch erhebliche Renditen erzielt. Wir sprechen hier über ein 47-kW-System, das mehr als 40.000 Dollar an Rückerstattungen bringt und über seine garantierte Lebensdauer fast eine halbe Million Dollar an Rendite generiert. Das ist eine Chance, von der viele Unternehmen gar nicht wissen, dass sie existiert."

Franchise-Wachstum als strategische Basis

Stardust Solar betreibt derzeit 96 Franchisegebiete in Nordamerika. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 stieg der Projekt-Backlog im zweiten Quartal 2025 um 68 Prozent. Mit dem Einstieg in den kommerziellen Bereich reagiert das Unternehmen auf eine wachsende Nachfrage aus dem Mittelstand.

Wiederholbarkeit als Wachstumshebel

Das Projekt in Temiskaming gilt als Modell für potenziell skalierbare Gewerbeanlagen in ganz Kanada. Angesichts steigender Energiekosten und wachsender Anforderungen an nachhaltige Unternehmensführung sieht sich Stardust Solar gut positioniert. Die Franchise-Partner werden laut Unternehmen durch Schulung, technische Planung und Projektunterstützung begleitet.

Quelle: Pressemeldung Stardust Solar vom 27. August: https://money.tmx.com/en/quote/SUN/news/5366327185348797

