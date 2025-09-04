Biotech-Aktien: Zwischen Innovationsschub und Marktchancen - Argenx, Legend Biotech, Neural Therapeutics

Anzeige / Werbung

Die Biotech-Branche gehört zu den spannendsten Segmenten am Kapitalmarkt. Sie ist getrieben von medizinischen Durchbrüchen, strategischen Partnerschaften und dem Traum, Krankheiten grundlegend neu zu behandeln. Gleichzeitig bleibt das Feld riskant: klinische Rückschläge, hohe Kosten und regulatorische Hürden sind ständige Begleiter.

Etablierte Player mit starkem Rückenwind

Einige Unternehmen haben in den vergangenen Jahren gezeigt, welches Potenzial in dieser Branche steckt. Argenx (ISIN: NL0010832176) beispielsweise hat mit seiner Antikörpertherapie für Aufsehen gesorgt und belegt, dass Biotech nicht nur Vision, sondern auch wirtschaftlicher Erfolg sein kann. Legend Biotech (ISIN: US52490G1022) wiederum hat mit einer innovativen Blutkrebstherapie gemeinsam mit Johnson & Johnson den Sprung in den Milliardenmarkt geschafft

Nach Einschätzung von Melanie Schirmer, Redakteurin bei IT Boltwise, sind diese Beispiele ein Beleg dafür, dass Investoren mit Geduld und Risikobereitschaft hohe Renditen erzielen können - auch wenn die Unsicherheit immer präsent bleibt.

Neural Therapeutics: Doppelstrategie mit Substanz

Einen besonderen Weg geht derzeit Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032). Das Unternehmen verbindet die Forschung an neuartigen, meskalinbasierten Therapien für psychische Erkrankungen mit einer strategischen Beteiligung am deutschen CBD-Markt.

Im August 2025 hat Neural 30,75% an Hanf.com übernommen, einer profitablen Einzelhandelskette mit 15 Filialen und einer erfolgreichen Online-Plattform. Hanf.com erzielte 2024 einen Umsatz von 4,9 Mio. Euro bei einer operativen Marge von 13%. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum von rund 40% erwartet.

Damit sichert sich Neural kurzfristige Einnahmen und positioniert sich gleichzeitig für die langfristige Expansion. Sollte Deutschland den Markt für Cannabis-Produkte regulatorisch weiter öffnen, könnte Hanf.com erheblich profitieren - und Neural gleich mit.

Wachstum auf mehreren Ebenen bei Neural Therapeutics

Das Potenzial liegt laut Unternehmensangaben in einer klaren Wachstumsstrategie:

Kurzfristig: Ausbau des Franchise-Modells, Eröffnung weiterer Filialen, Einführung neuer Produkte.

Mittelfristig: Partnerschaften mit Cannabis-Clubs und der Ausbau der B2B-Vertriebsschiene.

Langfristig: Chancen durch mögliche Gesetzesänderungen und die Entwicklung neuer Nutraceuticals sowie meskalinbasierter Medikamente.

Für Investoren bedeutet das: Neural kombiniert die Stabilität eines umsatzgenerierenden Geschäfts mit der Innovationskraft eines Biotech-Unternehmens - eine seltene Kombination in dieser Branche.

Chancen und Risiken im Blick

Biotech-Aktien sind immer eine Gratwanderung. Die Aussicht auf bahnbrechende Therapien sorgt für Fantasie. Aber nicht alle Unternehme schaffen es bis zur Marktreife. Deshalb bleibt Diversifikation für Anleger entscheidend.

Fazit

Die Biotech-Branche ist voller Dynamik - und Unternehmen wie Neural Therapeutics fügen der bekannten Erfolgsstory von Argenx oder Legend Biotech eine neue Facette hinzu: die Verbindung von kurzfristigen Erträgen und langfristiger Forschungsfantasie.

Quellen:

Biotech-Aktien mit Potenzial: Chancen und Risiken im Fokus: https://www.it-boltwise.de/biotech-aktien-mit-potenzial-chancen-und-risiken-im-fokus.html

Neural kündigt Abschluss der Übernahme einer 30,75%-Beteiligung an Hanf.com, einer profitablen deutschen CBD-Einzelhandelskette, an: https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1151507506&ID_NOTATION=421547422&DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=8ccc27692f2b8dc40150b01e9a603378dcabe6ef&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=CA64134N2032&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&_=scroll-to

