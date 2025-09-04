Die Börsen in den USA notieren heute wieder großflächig im grünen Bereich. Bester Wert im S&P 500 mit einem satten Plus ist T. Rowe Price. Bei deutschen Anlegern dürfte das Schwergewicht aus dem Finanzsektor weitgehend unbekannt sein. Der Grund für den heutigen Kursanstieg ist ein Deal mit Goldman Sachs.T. Rowe Price gehört zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern und hat einen Fokus auf aktives Management bei der Anlagestrategie. Millionen von Rentnern werden über Pensionskassen von dem Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär