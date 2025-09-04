Etwas Rückenwind gab es heute an den US-Börsen aufgrund der rückläufigen Renditen bei Staatsanleihen. Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht, der morgen veröffentlicht wird, gab es auch bei vielen Einzeltiteln nochmal kräftig Bewegung.Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag etwas Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,8 Prozent auf 45.621,5 Punkte zu.Vor dem mit Spannung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
