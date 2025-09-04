Die Berichtssaison ist mehr oder weniger zu Ende. Fast alle großen Player haben bereits ihre jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. Heute nach Börsenschluss in den USA hat nun auch der Chiphersteller Broadcom seine mit Spannung erwartete Bilanz zum dritten Quartal (gebrochenes Geschäftsjahr) vorgelegt.Broadcom ist einer der Großen im Chipsektor und entwickelt kundenspezifische Chips, unter anderem für Cloud-Unternehmen. Außerdem wird Netzwerkausrüstung hergestellt, um Chips miteinander zu verbinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
