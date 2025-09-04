Anzeige
Donnerstag, 04.09.2025
WKN: A0JLZL | ISIN: CH0025238863
Tradegate
04.09.25 | 20:54
174,35 Euro
+1,25 % +2,15
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 600
Kühne & Nagel - KNIN: Es droht ein charttechnischer Totalschaden!

Short Setup! Schießt Trumps Zollkeule den Logistik-Dienstleister Kühne & Nagel (KNIN) aus dem Swiss Market Index? JETZT Leerverkauf starten?

Kühne & Nagel (KNIN) - ISIN CH0025238863

Rückblick

Bei einem Halbjahresminus von rund 23 Prozent hängt die Kühne-&-Nagel-Aktie in einem Abwärtstrend fest. Das Wertpapier hat sich unter den gleitenden Durchschnitten eingenistet. Bei rund 160 CHF hat sich eine Unterstützungslinie formiert. Sollte diese brechen, dürfte es rasch eine Etage tiefer gehen.

Kühne-&-Nagel-Aktie: Chart vom 04.09.2025, Kürzel: KNIN Kurs: 163.52 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem langen Abverkauf sollten Trader auf ein Bottomfishing-Setup warten. Vorraussetzung wäre ein höheres Pivot-Tief. Erst dann sollte man nach passsenden Chartformationen suchen. Bis dahin kann es aber noch eine Weile dauern. Derzeit zeigt die Kühne-&-Nagel-Aktie keine Anzeichen, sich wieder nach oben bewegen zu wollen.

Mögliches bärisches Szenario

Beim Bruch der genannten Unterstützung könnte die Kühne-&-Nagel-Aktie das mittels Measured-Move-Methode ermittelte Kursziel bei 137.50 CHF anvisieren.

Meinung:

Die Kühne-&-Nagel-Aktie ist abgestürzt, weil das Schweizer Logistik-Unternehmen die Gewinnprognosen senkte, vor allem wegen schwacher Seefracht und sinkenden Margen. Dazu kamen enttäuschende fundamentale Zahlen, Herabstufungen durch Analysten und ein unsicheres Marktumfeld mit niedrigen Frachtraten und geopolitischen Problemen. Hinzu kommt das von US-Präsident Trump angestiftete Zollchaos. Zölle sind für den Welthandel und die Logistikbranche Gift! Ergebnis: weniger Vertrauen der Anleger, fallender Kurs. Momentan gibt es wenig Positives zu berichten. Kühne & Nagel bleibt vorerst ein Short-Kandidat!

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 19.24 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 45.19 Mio. CHF

Autor: Thomas Canali

Meine Meinung zu Kühne & Nagel ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.cash.ch/news/top-news/kuhnenagel-die-luft-fur-den-verbleib-im-borsenbarometer-smi-wird-immer-dunner-847003

Veröffentlichungsdatum: 04.09.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
