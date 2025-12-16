Zürich / Schindellegi - Die Swiss und der Logistikkonzern Kühne + Nagel arbeiten in Sachen nachhaltiger Flugverkehr künftig enger zusammen. Kern der Partnerschaft sei ein Abnahmevertrag von nachhaltigem Flugtreibstoff des Unternehmens Synhelion, teilten die beiden Gesellschaften in einer Mitteilung vom Dienstag mit. Dazu haben Swiss und Kühne + Nagel mit Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag unterzeichnet. Ab dem Jahr 2027 wird der Logistiker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab