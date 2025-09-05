Der nächste Big-Tech-Champion hat geliefert. Broadcom übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen - die Aktie haussiert. Der Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom hat im dritten Geschäftsquartal die Prognosen klar geschlagen. Der Umsatz kletterte um 22 Prozent auf 15,95 Milliarden Dollar - ein Rekordwert. Besonders beeindruckend: Der KI-Umsatz sprang auf 5,2 Milliarden Dollar und soll im Schlussquartal auf 6,2 Milliarden steigen. Damit wächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
