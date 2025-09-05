Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Jonas Scharf zum neuen CEO des Kursaal Bern ernannt wird. Jonas Scharf wird sein neues Amt am 1. April 2026 antreten. Er übernimmt damit die Position von Kevin Kunz, der im April 2026 nach zehn Jahren als CEO des Kursaal Bern in den Ruhestand geht.
Jonas Scharf (1968) verfügt über fast drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Messe-, Kongress- und Hospitality-Bereich. Als COO der MCH Exhibitions & Events GmbH leitete er die Standorte Basel, Zürich und Lausanne mit einem Umsatzvolumen von über 50 Mio. CHF und verantwortete Grossprojekte wie ein Bauvorhaben von 400 Mio. CHF.
Zuvor baute er das Congress Center Basel während über 13 Jahren zu einem international anerkannten Kongressstandort aus und steigerte den Umsatz auf das Dreifache. Sein Leistungsausweis umfasst erfolgreiche Restrukturierungen, die Entwicklung von Marketing- und Pricing-Strategien, Digitalisierung, Prozessoptimierungen sowie die Führung grosser Teams. Scharf kombiniert unternehmerisches Denken mit Empathie und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Stakeholdern, Politik und Wirtschaft.
Mit seiner breiten Ausbildung (MBA Universität Basel, Dipl. Hotelier/Restaurateur, Marketingplaner) sowie seiner internationalen Vernetzung bringt er ein hervorragendes Profil für die Gesamtverantwortung als CEO des Kursaal Bern mit.
Kevin Kunz geht Ende April 2026 nach dann zehn Jahren als CEO im Kursaal Bern in den Ruhestand. In diesen Jahren hat er den Kursaal Bern massgeblich geprägt und mit seiner Fachkompetenz sowie seiner Erfahrung erfolgreich geführt.
2193412 05.09.2025 CET/CEST