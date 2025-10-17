The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2025
ISIN Name
XS2243344434 BONITRON 20/25 REGS
XS1221677120 OCP S.A. 15/25 REGS
XS2240971742 COUNTRY GARD 20/25
XS1310032187 LITAUEN 15-25 MTN
XS2159975619 SAUDIARABIEN 20/25 MTN
XS2243171746 AGR.BK CH. 20/25 MTN
XS1758723883 CROWN EUROPEAN HLGS 18/26
DE000BHY0GC3 LBBW PF S211
XS1291167226 GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR
FR0013030038 KLEPIERRE 15-25 MTN
XS2243917908 AMIPEACE 20/25 MTN
CH0017855088 Q CAPITAL AG INH. SF 10
GB00BPCJD880 GROSSBRIT. 23/25
US278642BC68 EBAY 22/25
CH0001613295 KURSAAL BERN AG SF 50
CH0023926550 SWISS ESTATES SF 5,00
XS1887498282 HUNGARY 18/25
FR0012990661 MALAKOFF HUM 15-25
AT0000A19NR2 ERSTE GP BNK 14-25 MTN
