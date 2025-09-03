The following instruments on XETRA do have their first trading 03.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.09.2025
Aktien
1 KYG6001H1011 Masterbeef Group
2 US3137451015 Federal Realty Investment Trust LP
3 ZAE000171963 KAP Ltd.
4 CH0001613295 Kursaal Bern AG
5 CH0017855088 Q Capital AG
6 CH0023926550 Swiss Estates AG
7 CH0006326851 Youngtimers AG i.L.
8 AU0000416109 Ryzon Materials Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3174782758 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
2 XS1879567144 Aroundtown SA
3 DE000AAR0470 Aareal Bank AG
4 DE000A161R44 Bayerische Landesbodenkreditanstalt
5 XS3175969875 Aktia Bank PLC
6 XS3174782675 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
7 FR0014012IV8 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
8 FR00140127U0 Danone S.A.
9 US91282CNW72 United States of America
10 IE000IY9QFN9 Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF
11 IE000PNL0242 Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF
12 IE000ZZJ48Q0 Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
13 IE000IMGE5W5 Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
