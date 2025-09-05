EQS-News: E.ON SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

E.ON unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Gasverteilnetzes in der Tschechischen Republik



05.09.2025 / 07:00 CET/CEST

E.ON hat eine Vereinbarung über den Verkauf seiner tschechischen Tochtergesellschaft Gas Distribution an GasNet, ein Unternehmen der CEZ-Gruppe, unterzeichnet. Gas Distribution betreibt das Gasverteilnetz in Südböhmen sowie Teilen der Region Vysocina. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. "Dieser Schritt ermöglicht es uns, die grüne Transformation Europas als Spielmacher weiter aktiv voranzutreiben und unsere ambitionierten Wachstums- und Investitionsziele zu verwirklichen. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für ihr großes Engagement und ihre wertvolle Arbeit", sagte Thomas König, COO Energy Networks bei E.ON. Gas Distribution betreibt ein regionales Netz von 4.600 Kilometern Gasleitungen mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen, beschäftigt etwa 120 Mitarbeitende und verteilte im Jahr 2024 insgesamt 2,8 TWh Gas. GasNet verwaltet ein Netz von 65.000 Kilometern, hat mehr als 2.200 Mitarbeitende, versorgt rund 2,2 Millionen Kundenanschlüsse und verteilte im vergangenen Jahr mehr als 59 TWh Gas. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



