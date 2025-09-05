LONDON, Ontario, Sept. 05, 2025. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine Teilnahme an mehreren Investoren- und Branchenveranstaltungen im September 2025 bekannt gegeben, darunter das Nasdaq New York Climate Week Forum. Das Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass es im Rahmen seiner Bemühungen zum Aufbau der Markenbekanntheit und Sichtbarkeit in der Branche eine PR-Kampagne mit KCSA Strategic Communications gestartet hat.

H.C. Wainwright 27. Annual Global Investment Conference

Datum: 8. bis 10. September 2025

Datum und Uhrzeit der Präsentation: 9. September 2025, 12:00 Uhr ET

Ort: Lotte New York Palace Hotel, New York

Webcast: https://journey.ct.events/view/4570fe2e-7db9-4f63-a37d-be5d629e7d86

Die Konferenz ist bekannt für ihre Größe und globale Reichweite und bringt Wachstumsunternehmen mit einem breiten Publikum aus institutionellen Anlegern, Vertretern von Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften sowie Branchenführern zusammen. Sie umfasst Unternehmenspräsentationen, Podiumsdiskussionen und ausführliche Einzelgespräche und bietet direkten Zugang zu globalem Kapital und strategischen Partnern.

Gabelli Funds 3rd Jährliches PFAS-Symposium

Datum: 17. September 2025

Präsentationszeit: 14:15 Uhr ET

Ort: The Harvard Club, New York

Webcast & Konferenzanmeldung:https://gabelli.com/event/3rd-annual-pfas-symposium/

Ein Forum, das von Gabelli Funds veranstaltet wird und nur auf Einladung zugänglich ist. Es bringt Investoren, Analysten und Führungskräfte von Unternehmen zusammen, um Marktchancen im Zusammenhang mit neuen ökologischen Herausforderungen zu erkunden. Die Veranstaltung bietet gezielte Kontakte zu einem hochspezialisierten Investorenpublikum und die Möglichkeit zu intensiven Gesprächen über Lösungen mit langfristigem Marktpotenzial.

Nasdaq New York Climate Week Forum

Datum: 23. September 2025

Ort: Nasdaq MarketSite, New York

Website:https://www.events.nasdaq.com/2025-Nasdaq-New-York-Climate-Week-Forum

Das Forum findet im Rahmen der jährlichen Nasdaq New York Climate Week Conference statt und versammelt Führungskräfte, politische Entscheidungsträger und Investoren, um Strategien zur Förderung der Nachhaltigkeit, des Engagements der Kapitalmärkte und des globalen Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erörtern. Abe Dyck, Leiter der Unternehmensentwicklung, wird Aduro bei Gesprächen zu den Themen nachhaltige Innovation, Energiewende und klimabezogene Investitionen vertreten und so die Sichtbarkeit des Unternehmens bei Führungskräften und Interessengruppen erhöhen, die sich für Klimaschutz und verantwortungsbewusste Investitionen engagieren.

Im Rahmen der Konferenzen nimmt das Unternehmen auch an Meetings mit Investoren teil. Um ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der betreffenden Konferenzen oder senden Sie eine E-Mail an aduro@kcsa.com.

PR-Vereinbarung mit KCSA Strategic Communications

Aduro hat eine erweiterte Vereinbarung (die "KCSA-Vereinbarung") mit Kanan Corbin Schupak & Aronow, Inc. dba KCSA Strategic Communications ("KCSA") geschlossen, einer voll integrierten strategischen Kommunikationsagentur mit Sitz in New York City, die sich auf Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations und digitales Marketing spezialisiert hat.

KCSA wird Aduro zusätzlich zu seiner bestehenden Unterstützung im Bereich Investor Relations auch PR-Dienstleistungen anbieten, darunter Medienarbeit, ESG-Positionierung, Bekanntmachung der technischen und kommerziellen Meilensteine des Unternehmens, technische Erklärvideos, Interviews mit Führungskräften, Medienkits, Artikel zu Thought Leadership, soziale Medienkampagnen und Eventkampagnen.

Diese Dienstleistungen werden über Finanznachrichtenagenturen, ESG- und Fachmedien, Investorenkonferenzen, Podcasts, LinkedIn, X/Twitter und Branchenforen bereitgestellt. Die KCSA-Vereinbarung wird ab dem 8. September 2025 für einen Zeitraum von sechs Monaten auf monatlicher Basis fortgesetzt (die "KCSA-Laufzeit"). Als Gegenleistung für die von KCSA zu erbringenden zusätzlichen Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, KCSA während der Laufzeit des KCSA-Vertrags eine monatliche Barvergütung in Höhe von 10.000 US-Dollar zu zahlen.

KCSA ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. KCSA kann jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben. Abgesehen von den bestehenden Investor-Relations-Aktivitäten und der hierin beschriebenen PR-Vereinbarung unterhält KCSA keine weiteren Beziehungen zu dem Unternehmen.

KCSA Strategic Communications

252 West 37th St., 15. Stock, New York, NY 10018

info@kcsa.com| +1-212-896-1200 | www.kcsa.com

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic Technology des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an Investoren- und Branchenkonferenzen, darunter die 27. Annual Global Investment Conference von H.C. Wainwright, das 3. jährliche PFAS-Symposium von Gabelli Funds und das Nasdaq New York Climate Week Forum; die erwarteten Vorteile der erweiterten Vereinbarung des Unternehmens mit KCSA Strategic Communications, die nun auch PR-Dienstleistungen umfasst; und die potenziellen Auswirkungen der erhöhten Sichtbarkeit und der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit auf das Bewusstsein der Investoren und die Marktperformance. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

