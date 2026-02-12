LONDON, Ontario, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute den Start der ersten Betriebskampagnen in seiner Next Generation Process ("NGP")-Pilotanlage in London, Ontario, bekannt.

Eckpunkte

Aufnahme des Betriebs - Die NGP-Pilotanlage ist in die ersten Betriebskampagnen übergegangen und unterstützt direkt die kommerzielle Skalierung des Unternehmens durch geplante Kampagnen für die laufende Forschung, die Einbeziehung von Kunden und die Qualifizierung von Rohstoffen.

- Die NGP-Pilotanlage ist in die ersten Betriebskampagnen übergegangen und unterstützt direkt die kommerzielle Skalierung des Unternehmens durch geplante Kampagnen für die laufende Forschung, die Einbeziehung von Kunden und die Qualifizierung von Rohstoffen. Betriebsbereitschaft - Die Betriebs- und Technik-Teams haben ihre Schulungen abgeschlossen und gewinnen wertvolles Know-how in der Steuerung und Fehlerbehebung sowie praktische Erfahrung mit industrienahen Prozessen, um die nächste Skalierungsstufe vorzubereiten.

- Die Betriebs- und Technik-Teams haben ihre Schulungen abgeschlossen und gewinnen wertvolles Know-how in der Steuerung und Fehlerbehebung sowie praktische Erfahrung mit industrienahen Prozessen, um die nächste Skalierungsstufe vorzubereiten. Fortschritte bei der FOAK-Anlage - Die Entwicklung der ersten kommerziellen Anlage ("First-of-a-Kind", FOAK) schreitet parallel zum Pilotbetrieb voran. Die Standortwahl ist abgeschlossen, und die Evaluierung der Ausrüstung ist im Gange, um das Design und die Planung für die Beschaffung von Komponenten mit langen Vorlaufzeiten zu präzisieren.

- Die Entwicklung der ersten kommerziellen Anlage ("First-of-a-Kind", FOAK) schreitet parallel zum Pilotbetrieb voran. Die Standortwahl ist abgeschlossen, und die Evaluierung der Ausrüstung ist im Gange, um das Design und die Planung für die Beschaffung von Komponenten mit langen Vorlaufzeiten zu präzisieren. Planmäßiger Verlauf - Die NGP-Pilotanlage arbeitet erwartungsgemäß, und die ersten Kampagnen decken sich mit den geplanten Versuchsreihen.

- Die NGP-Pilotanlage arbeitet erwartungsgemäß, und die ersten Kampagnen decken sich mit den geplanten Versuchsreihen. Datengestützte Validierung - Aduro ist gut aufgestellt, um relevante Betriebs- und Umweltleistungsdaten zu generieren, die sein Kommerzialisierungsprogramm unterstützen und vorantreiben.





Seit dem letzten Update zur Inbetriebnahme im Oktober 2025 und nach Abschluss der Installation, der mechanischen Fertigstellung sowie der Systemintegration im Dezember 2025 hat das Unternehmen die abschließenden Inbetriebnahmearbeiten für alle Hauptsysteme - einschließlich Prozess-, Versorgungs-, Automatisierungs- und Sicherheitssysteme - beendet. Mit dem Start der ersten Betriebskampagnen ist die Anlage nun von der Projektausführung zum laufenden Betrieb übergegangen.

Die NGP-Pilotanlage fungiert als integrierte Prozesseinheit, die den Dauerbetrieb und strukturierte Kampagnen ermöglicht, welche auf Erkenntnisgewinn, Datengenerierung und Optimierung ausgerichtet sind. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Betriebsfenster zu verfeinern, die Prozessstabilität zu bewerten und Leistungsdaten unter längerfristigen, vollständig integrierten Bedingungen der Pilotanlage zu generieren. Die in diesen laufenden und geplanten Kampagnen evaluierten Rohstoffe stammen aus Kundenprogrammen und anderen realen Quellen. Dies ermöglicht es Aduro, die Leistung bei verschiedenen Rohstoffzusammensetzungen zu bewerten, die repräsentativ für künftige kommerzielle Bedingungen sind.

Die NGP-Pilotanlage bildet die entscheidende technische Brücke zwischen der Laborentwicklung und der ersten industriellen FOAK-Anlage im Rahmen des strukturierten Skalierungsplans von Aduro. Aduro treibt die Entwicklung der FOAK-Anlage aktiv voran, wobei die Standortwahl bereits abgeschlossen ist und die Bewertung und Erprobung der Ausrüstung fortgesetzt wird, um Designentscheidungen zu treffen und die Beschaffung von Komponenten mit langen Vorlaufzeiten zu präzisieren. Die im laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage gewonnenen Daten fließen direkt in die Detailplanung, die Spezifikation der Ausrüstung und die Ausführungsplanung für die FOAK-Anlage ein.

Die NGP-Pilotanlage arbeitet mit einer industriellen Automatisierungs- und Steuerungsarchitektur von Siemens . Diese ermöglicht einen reproduzierbaren Betrieb, hochauflösende Datenerfassung und die direkte Übertragbarkeit der Steuerungsstrategien auf größere Anlagen. Um den Übergang zu Betriebskampagnen zu unterstützen, hat Aduro auch seine Betriebs- und Technik-Teams erweitert und ein strukturiertes Schulungsprogramm für alle Bediener der Pilotanlage abgeschlossen, das den Prozessbetrieb, Automatisierungs- und Kontrollsysteme, Sicherheitsverfahren sowie das Verhalten bei Betriebsstörungen abdeckt. Dadurch wird die volle Betriebsbereitschaft für langfristige Testreihen sichergestellt.

"Dieser Meilenstein ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung durch unsere Engineering-, Betriebs- und Projektteams", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Da sich die NGP-Pilotanlage nun im strukturierten Testbetrieb befindet, wird sie zu einem wichtigen Aktivposten, der unseren Weg zur Kommerzialisierung ebnet und die Zusammenarbeit mit Partnern vertieft. Der Standort für die FOAK-Anlage wurde ausgewählt und die laufenden Maßnahmen in London werden direkt in die Design- und Integrationsplanung einfließen - dies stärkt die Bereitschaft des Unternehmens, die nächste Phase des Scale-up durchzuführen."

"Nach der Inbetriebnahme liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Betrieb des integrierten Systems und den daraus gewonnenen Erkenntnissen", sagte David Weizenbach, Chief Operating Officer bei Aduro. "Die NGP-Pilotanlage erweitert die im R2-Durchflussreaktor durchgeführten Untersuchungen und ermöglicht es uns, gemischte Kunststoffabfallproben aus Kundenprogrammen und anderen realen Quellen unter längeren Laufzeiten und stärker integrierten Betriebsbedingungen zu prüfen. Diese Kampagnen dienen dazu, die Betriebsparameter für eine optimale Ausbeute und konstante Leistung bei unterschiedlichen Rohstoffen zu verfeinern und gleichzeitig die Designannahmen für die industrielle FOAK-Anlage zu validieren."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen plant, erwartet, beabsichtigt, vorhersieht oder von denen es glaubt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Weiterentwicklung und Skalierung der Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens, laufende und künftige Betriebskampagnen in der Pilotanlage, den Umfang und die Ergebnisse von Test- und Versuchsaktivitäten, die Generierung und Nutzung von Betriebsdaten, die Entwicklung und Planung einer First-of-a-Kind- oder Demonstrationsanlage, Kommerzialisierungspfade und künftige Partnerschaften oder Abnahmevereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Annahmen hinsichtlich des nachhaltigen und stabilen Betriebs der Pilotanlage, die Fähigkeit, entscheidungsrelevante Betriebsdaten zu generieren, die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und technischen Ressourcen, die Lieferung von Rohstoffen zu den erwarteten Kosten und in der erwarteten Qualität, der fortgesetzte Schutz des geistigen Eigentums, die Marktnachfrage nach recycelten Kohlenwasserstoffen, der Zugang zu Kapital zu akzeptablen Bedingungen und das für das chemische Recycling und verwandte Technologien geltende regulatorische Umfeld. Wichtige Faktoren, die zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen könnten, sind unter anderem technische oder betriebliche Herausforderungen, Verzögerungen bei der Skalierung oder technischen Maßnahmen, Änderungen des Projektumfangs, Schwankungen der Ölpreise und der petrochemischen Märkte, Änderungen der Umwelt- oder Chemikalienvorschriften, Unterbrechungen der Lieferkette, Schwierigkeiten bei der Sicherung von Partnerschaften oder Abnahmevereinbarungen, Wettbewerbsdruck durch alternative Technologien sowie andere Risiken, die in den auf SEDAR+ und EDGAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

