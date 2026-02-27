LONDON, Ontario, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute seine Teilnahme an einer Reihe von Branchenkonferenzen und Handelsinitiativen im März und April 2026 bekannt gegeben.

Diese Veranstaltungen bieten mehrere Plattformen, um Stakeholder entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft einzubinden, darunter Recyclingunternehmen, Technologieentwickler, Markeninhaber, Kunststoff- und Petrochemieunternehmen sowie Führungskräfte aus Politik und Programmgestaltung. Die Teilnahme dient der Umsetzung des Commercialization Programs des Unternehmens, indem sie den Marktdialog für die Hydrochemolytic-Technologie (HCT) vorantreibt, die durch ein Portfolio aus erteilten Patenten und anhängigen Patentanmeldungen gestützt wird, und gleichzeitig die Beziehungen ausbaut, die für die Pilotanlage des Next Generation Process (NGP) sowie für die geplante First-of-a-Kind (FOAK)-Industrieanlage relevant sind.

Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:

Fachvortrag zur Kohlenstoffeffizienz beim chemischen Recycling von Polyolefinen auf der Konferenz "Chemical Recycling North America" von AMI in Houston

Teilnahme an einer Podiumsdiskussion sowie Fachvortrag auf dem Alberta Circular Plastics Day zum Thema Skalierung des chemiebasierten Recyclings

Staatlich unterstützte Cleantech-Handelsmission nach Südkorea mit B2B-Meetings in der kanadischen Botschaft

Europäische Präsenz beim GO CIRCULAR-Gipfel in Mannheim, Deutschland, zur Förderung der Planung und Kommerzialisierung der FOAK-Anlage

Fortsetzung der Marktentwicklung in Lateinamerika auf der ECOMONDO Mexico und der Residuos Expo, aufbauend auf der mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE, Bewertung des chemischen Recyclings von Folien und flexiblen Materialien

Residuos Expo 2026 Datum: 3.-5. März 2026 Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko Teilnahme: Humberto Parra und Vertreter von ECOCE Website: https://residuosexpo.com/2026/

Die Residuos Expo ist ein führendes regionales Forum für integriertes Abfallmanagement in Mexiko und Lateinamerika, das Lösungsanbieter und Entscheidungsträger aus den Bereichen Sammlung, Sortierung, Verarbeitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur zusammenbringt.

Humberto Parra, der Aduro vertritt, wird sich im Rahmen ihres gemeinsamen Programms den Vertretern von ECOCE anschließen, das bewertet, wie chemisches Recycling zur Bewältigung von Post-Consumer-Folien und flexiblen Materialien in Mexiko beitragen kann. Ziel ist es, die derzeit laufenden Arbeiten zur Bewertung der potenziellen Rolle der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) hervorzuheben und zusätzliche Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette - einschließlich Sammlung, Sortierung, Recyclingbetrieben und nachgelagerten Anwendern - einzubinden.

Chemical Recycling North America (AMI) Datum: 10.-11. März 2026 Ort: Houston, Texas, USA Teilnahme: Eric Appelman und Stefanie Steenhuis Website: https://www.ami-events.com/event/f4445564-262d-4906-95ae-39eaf1adef68/home

Chemical Recycling North America ist ein führendes zweitägiges Forum, das sich mit den kommerziellen und technischen Rahmenbedingungen befasst, die den Einsatz des chemischen Recyclings in Nordamerika prägen, mit einem Schwerpunkt auf Aspekten der Projektentwicklung, Anforderungen der Endmärkte und Integrationspfaden. Auf der Agenda stehen Präsentationen, moderierte Diskussionen und strukturierte Networking-Sessions mit Entscheidungsträgern entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoff- und Recyclingindustrie.

Eric Appelman wird einen Vortrag mit dem Titel "Kohlenstoffeffizienz beim chemischen Recycling von Polyolefinen und die Vorteile der Hydrochemolytic-Technologie" halten, in dem er darlegt, wie Kohlenstoffeffizienz und Ausbeute die Projektökonomie beeinflussen, und hervorhebt, wie Hydrochemolytic-Öl für die Integration in Steamcracker ausgelegt ist, einschließlich der Berücksichtigung bestimmter Multilayer-Einsatzstoffe. Stefanie Steenhuis wird den Messestand des Unternehmens betreuen und Anschlussgespräche mit den Teilnehmern führen.

Alberta Circular Plastics Day (ACPD) 2026 Datum: 11. März 2026 Ort: Calgary, Alberta, Kanada Teilnahme: Abe Dyck Website: https://albertaplasticsrecycling.com/acpd-2026-program/

ACPD bringt Industrie, Regierung, Forschung und Innovatoren zusammen, um praktikable Wege für die Kreislaufführung von Kunststoffen in Alberta und ganz Kanada voranzutreiben. Das Programm umfasst Sessions zu flexiblen Verpackungen und Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft, zu Innovation und angewandter Forschung, zu regulatorischen Entwicklungen mit Auswirkungen auf Handel und Recycling sowie umsetzungsorientierte Diskussionen zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR).

Abe Dyck wird einen Vortrag halten und an der Podiumsdiskussion teilnehmen, in der die wesentlichen Vorteile von HCT sowie die Fortschritte bei der Skalierung des chemiebasierten Recyclings von Kunststoffabfällen hervorgehoben werden. Dyck wird auch darüber sprechen, wie die Kampagne Chemistry Goes Music entwickelt wurde, um komplexe Chemie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, und wie eine effektive Kommunikation die Akzeptanz unterstützen kann, wenn Projekte des chemischen Recyclings von der Entwicklung in die Umsetzung übergehen.

Cleantech Outreach Program für Südkorea (Ontario Program Punkt 3) Datum: 23. März 2026 Ort: Seoul, Südkorea (Kanadische Botschaft) Teilnahme: Eric Appelman Website: https://www.ontario.ca/international-trade-events-calendar/ontario-cleantech-mission-to-japan-smart-energy-week-2026-c50/

Im Rahmen der Ontario Cleantech Mission zur Japan Smart Energy Week 2026 ist die Südkorea-Outreach-Komponente darauf ausgelegt, durch ein Marktbriefing und vorab vereinbarte B2B-Meetings mit Dolmetscherdiensten und Unterstützung vor Ort einen gezielten Austausch zu ermöglichen. Dieses Format ermöglicht den direkten Dialog mit potenziellen Partnern und Stakeholdern in einem der führenden Märkte Asiens für fortschrittliches Recycling und petrochemische Integration.

Eric Appelman wird im Rahmen des Outreach-Programms an geplanten Einzel-Meetings teilnehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Partnerschaften und der Identifizierung von Chancen liegt, die mit den Kommerzialisierungszielen des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum im Einklang stehen.

GO CIRCULAR - 7. Globuc Business Summit (Hybrid Event) Datum: 25.-26. März 2026 Ort: Mannheim, Deutschland Teilnahme: Eric Appelman und Stefanie Steenhuis Website: https://globuc.com/conferences/go-circular/

Go Circular ist ein geschäftsorientierter Gipfel entlang der gesamten Wertschöpfungskette zirkulärer Kunststoffe, der Markeninhaber, Recyclingunternehmen, Technologieentwickler und politische Stakeholder zusammenbringt. Der Gipfel beleuchtet regulatorische Entwicklungen und Marktbedingungen, die für die Skalierung zirkulärer Lösungen erforderlich sind, wobei das Programm auf die Verknüpfung von Politik, Technologie und Umsetzungsrealitäten ausgerichtet ist und den Schwerpunkt auf praktikable Wege zur Verbesserung der Recyclingperformance und der Marktresilienz legt.

Eric Appelman und Stefanie Steenhuis werden teilnehmen, um die Planung und Kommerzialisierung der FOAK-Anlage in Europa durch Gespräche über Integrationsanforderungen, Abnahmeerwartungen und Partnerschaftsstrukturen zu unterstützen. Steenhuis wird zudem die Marken- und Kommunikationsaktivitäten leiten und die Veranstaltung nutzen, um ein breiteres Verständnis dafür zu schaffen, wie chemiebasiertes Recycling und Hydrochemolytic-Öl in praktikable Kreislaufführungspfade eingebettet sind.

ECOMONDO Mexico 2026 Datum: 14.-16. April 2026 Ort: Guadalajara, Jalisco, Mexiko Teilnahme: Humberto Parra Website: https://ecomondomexico.com.mx/en/

Die ECOMONDO Mexico ist eine führende Messe für Umwelttechnologie und Kreislaufwirtschaft, die Aussteller sowie ein Konferenzprogramm zu Themen wie Abfall und Kreislaufwirtschaft, Wasserüberwachung und -aufbereitung, Bioenergie, nachhaltige Städte und Mobilität der Zukunft zusammenbringt. Die Veranstaltung dient als zentrale Plattform für den sektorübergreifenden Austausch zu Nachhaltigkeitsprioritäten und regionaler Projektentwicklung in Lateinamerika.

Humberto Parra wird im Namen des Unternehmens teilnehmen, um das laufende Engagement in Mexiko zu vertiefen, einschließlich Gesprächen im Zusammenhang mit der mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE zur Bewertung des chemiebasierten Recyclings von Post-Consumer-Folien und gemischten Kunststoffverpackungen. Parra wird zudem Partner- und Projektgespräche vorantreiben, die künftige Implementierungspfade in der Region unterstützen.

Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro, während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten. Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder eine E-Mail an aduro@kcsa.com zu senden, um Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Teilnahme des Unternehmens an Branchenkonferenzen und Handelsprogrammen im März und April 2026 sowie die potenziellen Vorteile der Informationsinitiativen des Unternehmens für das Engagement der Branche und die Geschäftsentwicklung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d367119-f315-4efd-aec4-a069a0315dee