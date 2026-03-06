LONDON, Ontario, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Innovation minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme an der 38. jährlichen ROTH Konferenz bekannt gegeben, die vom 22. bis 24. März 2026 in Dana Point, Kalifornien, stattfindet.

38. jährliche ROTH Konferenz Datum: 22.-24. März 2026 Ort: Dana Point, Kalifornien Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO Format: Einzelgespräche Website: https://www.roth.com/conferences/upcoming-conferences

Die 38. jährliche ROTH-Konferenz bietet Aduro die Gelegenheit, sich mit institutionellen Investoren auszutauschen und Einblicke in die Umsetzungspläne, die Skalierungsstrategie sowie das Kommerzialisierungsprogramm des Unternehmens zu geben. Das Management wird die aktuellen Betriebs- und Testphasen der NGP-Pilotanlage herausstellen, die wichtige Daten liefern, Kundenprojekte validieren und die Qualifizierung verschiedener Rohstoffe vorantreiben. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung der geplanten FOAK-Industrieanlage (First-of-a-Kind) thematisiert. Ebenfalls im Fokus stehen die laufenden Validierungsarbeiten im nachgelagerten Prozessbereich sowie das sich verändernde regulatorische Umfeld in Europa, das die Markteinführung der Hydrochemolytic-Technologie begünstigt.

Das Unternehmen steht während der Konferenz für Einzelgespräche mit Investoren zur Verfügung. Zur Vereinbarung eines Termins mit dem Managementteam von Aduro Clean Technologies Inc. wenden Sie sich bitte an KCSA Strategic Communications unter aduro@kcsa.com.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien, mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Angaben zur geplanten Teilnahme des Unternehmens an der 38. jährlichen ROTH-Konferenz, zur Verfügbarkeit des Managements für Einzelgespräche, zum Zeitpunkt und zur Durchführung solcher Gespräche sowie zu den erwarteten Vorteilen der Investorenkontakte und der Konferenzteilnahme. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format der Konferenz, reisebedingte oder logistische Einschränkungen, nachteilige Markt- oder Branchenbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investorenansprache umzusetzen, sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die jeweils in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

