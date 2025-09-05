Showdown im Rohstoffmarkt: USA und China befeuern Nachfrage nach Seltenen Erden - St. George Mining im Fokus

Anzeige / Werbung

Handelskonflikt treibt Rohstoffmärkte - Hightech braucht Seltene Erden

Der Markt für Seltene Erden erlebt derzeit eine geopolitische Zuspitzung: Die USA versuchen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen zu reduzieren - China hingegen nutzt seine Vormachtstellung, um wirtschaftlichen und politischen Druck auszuüben. Beide Supermächte benötigen die strategischen Metalle für ihre Hightech-Industrien. Von diesem geopolitischen Kräftemessen profitieren insbesondere westliche Unternehmen, die in diesem Sektor aktiv sind. Deren Aktienkurse ziehen bereits an - darunter auch australische Firmen wie St. George Mining.

China kontrolliert, USA investiert

Die Eskalation im Handelskrieg geht auf Maßnahmen zurück, die bereits unter Joe Biden begannen: Damals wurden Exporte von Hightech-Gütern wie Computer-Chips nach China eingeschränkt. Donald Trump führt diese Linie nun fort - mit Fokus auf KI-relevante Technologien. China reagierte mit Exportkontrollen für Seltene Erden, drosselte die Ausfuhr und regulierte streng. Zeitweise kam es sogar zu Produktionsstopps in Europa und Nordamerika - selbst US-Verbündete litten darunter. Kein Wunder: China produziert mehr als 60% der globalen Seltenen Erden und kontrolliert auch Lagerstätten in Afrika. Bei der Verarbeitung liegt der chinesische Weltmarktanteil sogar bei rund 90%.

Die USA setzen nun auf Gegenmaßnahmen. Der Aufbau eigener Lieferketten ist jedoch langwierig und kapitalintensiv. Ein Beispiel ist MP Materials mit seinem Projekt Mountain Pass in Nevada - der einzigen produzierenden Seltenen Erden-Mine der USA. Unterstützt wird das Projekt mit mehreren hundert Millionen US-Dollar durch das US-Verteidigungsministerium. Auch Apple plant, 500 Mio. US-Dollar zu investieren, um sich Zugang zu strategisch wichtigen Materialien zu sichern.

Westliche Alternativen rücken ins Blickfeld

Doch eine einzelne Mine reicht nicht, um die Nachfrage zu decken. Investoren richten daher ihren Blick auf weitere westliche Anbieter. Die Aktie von MP Materials hat sich in wenigen Monaten verdreifacht - das Unternehmen wird inzwischen mit über 10 Mrd. Euro bewertet.

Auch die australische Firma St George Mining (0,05 AUD; AU000000SGQ8) konnte jüngst mit einer beeindruckenden Kursentwicklung punkten: +125% in 3 Monaten! Das Unternehmen entwickelt derzeit das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Die Lagerstätte enthält sowohl Niobium als auch Seltene Erden in wirtschaftlich relevanten Mengen.

Ein erster wichtiger Meilenstein: Die jüngst veröffentlichte JORC-konforme Ressourcenschätzung. Sie weist 41,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68% Niobpentoxid sowie 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% Seltenen Erden aus. Das Projekt zählt damit zu den hochwertigsten außerhalb Chinas - mit ähnlichem Volumen wie Mountain Pass. Besonders bemerkenswert: Nahezu die gesamte Lagerstätte liegt in den obersten 100 Metern - ideal für kostengünstigen Tagebau. Parallel wurden geologische und geotechnische Studien gestartet. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit bis Ende 2025 im Rahmen einer Scoping-Studie zu bewerten.

Niobium als zweites Zugpferd

Neben Seltenen Erden enthält das Projekt auch bedeutende Mengen an Niobium - ein Metall, das in der Industrie zunehmend gefragt ist. Es erhöht die Festigkeit von Stahl ohne zusätzliches Gewicht - entscheidend für Anwendungen in Pipelines, Fahrzeugrahmen und Hochhäusern. Auch bei Niobium ist das Angebot knapp und geografisch konzentriert. Brasilien besitzt die drittgrößten Reserven an Seltenen Erden weltweit - und dominiert mit 90% den Weltmarkt für Niobium. Marktführer ist das brasilianische Unternehmen CBMM, an dem bereits chinesische Investoren beteiligt sind. Niobium gilt auch für die US-Industrie als unverzichtbar.

Solide Finanzierung und strategische Nachbarschaft

St. George Mining ist finanziell gut aufgestellt. Vor Kurzem konnte das Unternehmen 5 Mio. $ bei Investoren einsammeln. Die Mittel sollen in die Scoping-Studie und zusätzliche Bohrungen zur Ressourcenerweiterung fließen. Gleichzeitig prüft das Unternehmen die Wiederinbetriebnahme einer bestehenden Pilotanlage - Ziel: erste Produktproben herstellen und potenziellen Kunden vorlegen. Besonders vielversprechend: Das Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zu CBMMs Betrieb und weist ähnliche geologische Merkmale auf. Das könnte die Chancen auf eine erfolgreiche Kommerzialisierung erheblich erhöhen - auch im Bereich Niobium.

Der Börsenwert von St. George Mining liegt aktuell bei etwa 145 Mio. AUD. Die Analysten von East Coast Research sehen deutlich höheres Potenzial und gaben im Mai ein Kursziel von 0,14 AUD aus. Das Kursziel entspräche knapp einer Verdreifachung des aktuellen Aktienkurses, der bei 0,05 AUD liegt. In einer neueren Analyse vom 1. August hat Pitt Research sein Kaufen-Votum bestätigt und sieht einen fairen Wert für das Unternehmen von 517 bis 798 Mio. AUD. Das entspricht einem Kurs von 0,13 bis 0,21 AUD je Aktie. Die Experten sehen hier also erhebliches Potenzial.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

