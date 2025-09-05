der Wirtschaftlichkeitsrechner für Home Energy Management Systeme (HEMS) von Energielenker vergleicht die Amortisationszeit einer Investition in Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und Speicher mit und ohne Energiemanagementsystem. "Wir erleben immer wieder, dass potenzielle Kund:innen wissen möchten, ob sie in ein Home Energy Management System investieren sollten und ab wann sich die Anschaffung amortisiert", sagt Markus Große Gorgemann, Geschäftsführer der Energielenker Solutions GmbH. Die Antwort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
