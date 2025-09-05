hier

ie geforderte Zerschlagung von Chrome wurde vom Gericht abgelehnt. Stattdessen muss Google einige Suchdaten mit Wettbewerbern teilen und auf exklusive Default-Deals (Google zahlt dafür, dass sein Produkt als Voreinstellung auf einem Gerät oder in einer Software eingestellt wird) verzichten. Es ist ein Klaps auf die Finger - mehr nicht. Denn: Die jährlichen Zahlungen von über 20?Mrd.?$ an APPLE (für die Google-Suche als Standard auf iPhones) dürfen weiterlaufen. Die Anforderungen an Datenteilung und Offenheit bleiben überschaubar und Tech-Analysten sprechen von einer "blaupauseartigen Schonung für Big Tech". JPMORGAN hob gleich das Kursziel von 232 auf 260?$ an. Trotz Rekordhoch bleibt das 2026er-KGV mit 21,5 für einen der Marktführer in Suchwerbung, Cloud und AI-Infrastruktur vergleichsweise niedrig.