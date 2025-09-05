Das erste vegane drei-Sterne Restaurant serviert wieder Fleisch. Daniel Humm, der mit seinem Restaurant "Eleven Madison Park" als erster Koch mit einem veganen Konzept drei Sterne erkochte, schreibt nun wieder Fleischgerichte auf die Speisekarte. Klar ist das eine Schlagzeile wert. Klar überschlagen sich da hämische Kommentare und Gastrokritiker mit der süffisanten Überheblichkeit der "Schon-immer-gewusst-Haber" und überbieten sich in ihren gesellschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab