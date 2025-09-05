Nach Darstellung von SMC-Research hat LAIQON mit weiterem Wachstum und einer großen Übernahme die operative Gewinnschwelle (auf Als-ob-Basis) überschritten. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet, dass das Unternehmen seine Ziele in einem positiven Kapitalmarktumfeld übertreffen wird, und sieht ein Verdopplungspotenzial für die Aktie.

Mehrere Jahre lang habe LAIQON laut SMC-Research eine intensive Aufbauarbeit geleistet und die Assets under Management von etwas mehr als 1 Mrd. Euro 2019 auf aktuell knapp 10 Mrd. Euro vervielfacht. Damit verbunden seien auch hohe Investitionen in Wachstumsprojekte und Übernahmen gewesen, was sich bislang in operativen Verlusten niedergeschlagen habe.

Doch das Bild ändere sich gerade, im ersten Halbjahr habe das Unternehmen den Umsatz (inkl. Forschungszuschüssen) um 13,8 Prozent auf 17,6 Mio. Euro steigern und das EBITDA von -2,95 auf -0,82 Mio. Euro verbessern können. Rechne man die im Juli akquirierten MainFirst-Aktivitäten auf Als-ob-Basis mit ein, ergebe sich ein Umsatz von 24,9 Mio. Euro (+60,7 Prozent) und ein EBITDA von rund 1,4 Mio. Euro. Damit habe das Unternehmen die operative Gewinnschwelle klar überschritten.

Dieser positive Trend solle sich in den nächsten Jahren dank einer Vertriebsintensivierung und großer Wachstumsprojekte mit hoher Dynamik fortsetzen. Noch im laufenden Jahr werde das Unternehmen bspw. mit einem Partner den ersten KI-gesteuerten ETF herausbringen.

Das Management erwarte schon für das nächste Jahr bei einem Umsatz von 53 bis 58 Mio. Euro ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro. 2028 sollen dann, bei Assets under Management von mehr als 15 Mrd. Euro, Erlöse über 82 Mio. Euro sowie ein EBITDA von über 27 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die Analysten sehen sehr gute Grundlagen für diese Guidance, sie seien sogar in ihren bisherigen Schätzungen - nach der großen Übernahme im Juli - noch etwas optimistischer gewesen. Das haben sie jetzt korrigiert, aber sie trauen dem Unternehmen in einem positiven Kapitalmarktumfeld immer noch ein Übertreffen der Ziele zu.

Das komme in ihrem Kursziel zum Ausdruck, das trotz einer moderaten Reduktion mit 10,20 Euro auch nach der jüngsten Kurserholung noch weit über dem aktuellen Kurs liege und ein Verdopplungspotenzial signalisiere. Bei LAIQON weise alles in die richtige Richtung, die Analysten bekräftigen ihre Einschätzung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.09.2025 um 8:35 Uhr)

